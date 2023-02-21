Армия 21 февраля 2023, 23:15 Недостатка боеприпасов для штурмовых отрядов нет, заявили в Минобороны Минобороны России: недостатка боеприпасов для штурмовых отрядов нет РИА «Новости»

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Министерство обороны России сообщило, что недостатка боеприпасов для штурмовых отрядов, выполняющих боевые задачи по освобождению Артемовска в Донецкой Народной Республике, нет. Заявление привели в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Командование объединенной группировки войск (сил) в рамках специальной военной операции уделяет особое, постоянное и приоритетное внимание обеспечению всем необходимым добровольцев и военнослужащих штурмовых подразделений», — отметили в Минобороны.

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За последние несколько дней штурмовые подразделения в районе Артемовска продвинулись более чем на 2,5 километра. Успех в боевых действиях был бы невозможен без полной огневой поддержки наступления артиллерией, бронетехникой и других огневых средств группировки «Юг», подчеркнули в министерстве. Несмотря на непогоду за несколько дней для помощи в наступлении штурмотрядов российские бойцы выполнили 18 вылетов.

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«Все заявки на подачу боеприпасов для штурмовых подразделений выполняются в кратчайшие сроки. Так было и так будет», — заявили в Минобороны.

С 18 по 20 февраля штурмотрядам поставили 1660 реактивных снарядов для систем залпового огня, 10171 боеприпас для крупнокалиберных ствольной артиллерии и минометов и 980 боеприпасов для танков. В ближайшие дни их также обеспечат всем необходимым. С 25 февраля начнутся поставки боеприпасов по заявке на март.

Всего за прошедший год ведомство обеспечило потребности штурмовых отрядов на 140% от полученных заявок. В Минобороны добавили, что бойцы штурмотрядов мужественно и самоотверженно выполняют задачи по освобождению Донбасса.