Армия 31 декабря 2022, 09:07 Небо столицы в новогоднюю ночь защитят 1800 военных Минобороны: 20 тысяч военных привлечены к дежурству на ПВО и ПРО Москвы в праздники Сайт мэра и правительства Москвы

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В праздничные дни небо столицы будет под контролем около 20 тысяч военных. Об этом сообщили представители Минобороны. Их процитировало РИА «Новости».

По данным сотрудников ведомства, это общий объем всех военнослужащих, которых привлекут к контролю противовоздушной и противоракетной обороны Москвы.

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«Более 1800 военнослужащих 1-й армии ПВО и ПРО особого назначения ВКС России заступят на боевое дежурство в новогоднюю ночь», — уточнили представители Минобороны.

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По данным из открытых источников, причисленные к 1-й армии ПВО и ПРО военнослужащие выполняют задачи по обороне российской столицы от средств воздушного нападения и баллистических ракет. При этом в состав соединения входят шахтные пусковые установки противоракет, предназначенных для поражения боевых блоков МБР.

Сотрудники Минобороны отметили, что боевые расчеты будут нести службу в подразделениях зенитных ракетных войск, на радиолокационных станциях подразделений РТВ, пунктах управления и командных пунктах соединений и воинских частей.