Армия 30 марта 2023, 08:44 Небо останется чистым. Работу комплекса «Бук» в зоне СВО показали на видео Минобороны показало на видео работу комплекса «Бук» в зоне спецоперации

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Расчеты зенитных ракетных установок «Бук-М3» в зоне специальной операции обеспечивают надежную защиту российских военных. Министерство обороны показало их работу на видео.

«Этот комплекс способен поражать воздушные цели на разной дальности и разных диапазонах высот. Показал надежность и эффективность, уничтожая также снаряды HIMARS. Это сложная цель, но по ним „Бук“ работает четко», — рассказал о преимуществах комплекса командир одного из расчетов.

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Одновременно «Бук-М3» способен вести до 300 объектов в небе, система противовоздушной обороны работает на 360 градусов. Она засекает противника до 180 километров по дальности и до 25 тысяч метров по высоте.

Комплекс прозвали истребителем дронов за огромное количество сбитых вражеских беспилотников после начала специальной операции. Но с той же эффективностью он уничтожает ракеты РСЗО HIMARS и «Точка-У», а также другие снаряды различных систем залпового огня.

Ранее Минобороны показало на видео подготовку штурмовых подразделений в зоне СВО.