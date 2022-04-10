Не страшась огня. Истории трех героев спецоперации РФ на Украине

Военнослужащие РФ регулярно доказывают силу русского духа в ходе спецоперации. Минобороны поделилось новыми историями трех героев.

Командир батальона Николай Паскарь мужественно сражался с националистами в заброшенном здании, несмотря на ранение. Он вместе с подчиненными штурмовал огневые точки ВСУ. Наступление удалось: Паскарь уничтожил семь объектов живой силы противника, еще нескольких украинцев обратил в бегство.

Старший сержант Кирилл Ившин отличился в кампании по демилитаризации Украины. Запущенный им артобстрел противника уничтожил батареи РСЗО «Град», огневые позиции гаубиц Д-30, минометы и более 100 объектов живой силы ВСУ.

Аркадий Смольников числится начальником военного госпиталя и подполковником медицинской службы. ВСУ открыли огонь во время организованной им эвакуации мирных жителей с аэродрома. Смольникова это не остановило, и он успешно вывез из зоны обстрела примерно 25 раненых. У людей были травмы разной степени тяжести, но во время эвакуации никто не пострадал и не получил дополнительных увечий.