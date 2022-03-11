Не привык прятаться за чужие спины. Жена героя спецоперации на Украине рассказала, как он скрывал свои ранения

Майор Иван Лалла — профессиональный военный. Он получил ранения, а затем медаль «За отвагу», проявив себя в спецоперации на Украине. Его жена Елена рассказала «360», что ее супруг не привык прятаться за спины других и жаловаться на ситуацию.

«Я знала, что он не отступит, что в опасный момент не проявит себя трусом, он проявит себя героически и будет защищать своих ребят и свою Родину. Он не из тех людей, кто прячется за спины», — заявила она.

По ее словам, Иван — хороший отец и друг. Когда знакомые семьи увидели, как его наградили, то стали писать и говорить слова поддержки.

«Они гордятся таким другом. Я тоже горжусь, переживаю за него. Дети радуются — папу хоть по телевизору увидели, ждем домой», — подчеркнула женщина.

Она вспомнила, что когда муж перестал выходить на связь, то сильно переживала. Потом он не сразу сказал, что его ранили.

«Операцию ему сделали 26-го, а он сказал где-то 5 марта. Так он все время говорит, что у него все хорошо, чтобы не переживали», — добавила Елена.

По всей видимости, связать жизнь с армией Иван Лалла решил еще в школе, он учился в кадетском классе.

«Он же учился в институте военном, потом служил в Новороссийске, сейчас в Рязани. В семье военных нет», — отметила супруга.

Она также рассказала, что в семье растут трое детей, самому маленькому — три месяца.

Ранее стало известно, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил российским военным 10 медалей «За отвагу», орден Мужества и звезду Героя России за то, что они отличились во время спецоперации на Украине.

Иван Лалла участвовал в боях за аэропорт в Гостомеле. Также во время другого серьезного столкновения он эвакуировал военную технику и получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения. Однако боевую позицию Лалла не покинул.