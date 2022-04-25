Военный эксперт Сивков заявил, что западная техника не поможет ВСУ

США и Западная Европа планируют продолжать поставки вооружения и военной техники на Украину. Доктор военных наук Константин Сивков прокомментировал данную инициативу. Об этом сообщило радио Sputnik.

По его словам, у российских военных есть возможность уничтожить технику на Украине. Он подчеркнул, что им уже удалось убрать две с половиной тысячи боевых бронированных машин.

«Три-четыре дня — и их не будет. Чтобы повлиять серьезно на ход боевых действий, нужно поставить несколько сотен танков, насколько сотен артиллерийских установок и несколько сотен боевых самолетов», — пояснил эксперт.