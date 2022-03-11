«Не подвели ни отцов, ни армию». Шойгу вручил участникам спецоперации госнаграды в госпитале

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил российским военным, отличившимся во время спецоперации на Украине, 10 медалей «За отвагу», орден Мужества и звезду Героя России. Шойгу побывал в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка (Москва), передало РИА «Новости».

Министр отметил, что все награжденные достойно выполнили долг. Он поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего выздоровления.

«Выздоравливайте, ждем вас! Спасибо за службу, спасибо за вашу боевую работу, вы не подвели ни своих родителей, ни отцов, ни род свой, ни армию», — обратился к военнослужащим Шойгу.

Всех поступивших в госпиталь военных уже прооперировали, они находятся в стадии реабилитации, сообщил Сергею Шойгу начальник медучреждения Павел Крайнюков. По его словам, военнослужащие в ближайшее время смогут вернуться в свои подразделения.

Военнослужащих наградили указом президента РФ Владимира Путина.

Ранее ордена Мужества посмертно удостоился 29-летний сержант из Астрахани Темирлан Джасагулов, погибший во время спецоперации.