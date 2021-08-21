«Не нужно беспокоить русского медведя». В Минобороны назвали цель учений «Запад-2021»

Стратегические учения «Запад-2021» продемонстрируют западным партнерам России бесперспективность наращивания военных мощностей возле Калининградской области. Об этом заявил замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Андрей Картаполов.

По его словам, НАТО хочет показать России существование проекции военного блока для калининградского анклава. Но РФ готова к этим намекам, подчеркнул Картаполов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Полагаю, что в ходе учений „Запад-2021“ мы еще раз попытаемся нашим партнерам показать, что не нужно этого делать, не нужно беспокоить русского медведя», — добавил он.

Картаполов отметил, что группировка ВС РФ в Калининградской области и Балтийский флот самодостаточны и способны выполнять свои задачи по предназначению.

«Современные средства вооруженной борьбы, которыми Балтийский флот обладает, существенно увеличивают его возможности как по дальности, так и по поражению», — подчеркнул замминистра обороны.

Совместные стратегические командно-штабные учения пройдут на территории России и Белоруссии с 10 по 16 сентября. В них буду задействованы около 200 тысяч военнослужащих.