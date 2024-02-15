15 февраля 2024, 19:29
«Не на какие-то проценты, а в разы». Путин похвалил рост производства в сфере ОПК
Путин заявил о росте производства техники в сфере ОПК не на проценты, а в разы
Отечественный оборонно-промышленный комплекс в разы увеличил выпуск различной техники, заявил президент Владимир Путин. На встрече с рабочими «Уралвагонзавода» глава государства заявил, что доволен результатами, которые демонстрирует ОПК.
«В целом ОПК продемонстрировал очень хорошие результаты за предыдущие год-полтора», — сказал президент.
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В качестве примера Путин привел данные по производству индивидуальной бронезащиты. Оно, по его данным, выросло в 10 раз. Производство автомашин разного класса — в семь раз.
«Производство танков выросло в пять раз — не на какие-то проценты, а в пять раз», — подчеркнул он.
Также Путин привел данные о росте выпуска бронемашин различного класса. Оно выросло в 3,5 раза.
«Все в разы, разы», — констатировал глава государства.
В будущем у отечественного ОПК, отметил Путин, еще много работы.
Владимир Путин
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