Армия 15 февраля 2024, 19:29 «Не на какие-то проценты, а в разы». Путин похвалил рост производства в сфере ОПК Путин заявил о росте производства техники в сфере ОПК не на проценты, а в разы РИА «Новости»

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Отечественный оборонно-промышленный комплекс в разы увеличил выпуск различной техники, заявил президент Владимир Путин. На встрече с рабочими «Уралвагонзавода» глава государства заявил, что доволен результатами, которые демонстрирует ОПК.

«В целом ОПК продемонстрировал очень хорошие результаты за предыдущие год-полтора», — сказал президент.

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В качестве примера Путин привел данные по производству индивидуальной бронезащиты. Оно, по его данным, выросло в 10 раз. Производство автомашин разного класса — в семь раз.

«Производство танков выросло в пять раз — не на какие-то проценты, а в пять раз», — подчеркнул он.

Также Путин привел данные о росте выпуска бронемашин различного класса. Оно выросло в 3,5 раза.

«Все в разы, разы», — констатировал глава государства.

В будущем у отечественного ОПК, отметил Путин, еще много работы.