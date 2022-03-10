«Не будьте изуверами». Солдаты ВСУ призвали сослуживцев сложить оружие

Шестеро сдавшихся в плен украинских военнослужащих обратились к сослуживцам с просьбой сложить оружие. Видео появилось в Telegram-канале официального сайта ДНР.

В частности, один из сдавшихся в плен украинских солдат призвал сослуживцев прекратить вести огонь по мирному населению ЛНР и ДНР. Военнослужащий также попросил солдат не верить тому, о чем рассказывают украинские командиры.

«Бросайте оружие, вешайте белые флаги и идите к русским военным. Не бойтесь: никто вас не будет бить. Не будьте изуверами», — призвал он.

Второй солдат подтвердил, что в плену «палачей нет, не мучают, отношение нормальное». Военнослужащие посоветовали сослуживцам «никого не слушать» и поскорее прекратить воевать.

«Решайте сами, это ваш личный выбор. Думайте, что для вас важнее. Я принял решение сложить оружие добровольно во избежание смертей», — признался третий.

Ранее к тому, чтобы «прекратить кровопролитие», бойцов ВСУ призвали украинские пограничники, задержанные Народной милицией ЛНР.