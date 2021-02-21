Названы сроки серийных поставок танков «Армата» в российскую армию

Новые танки Т-14 «Армата» начнут поставлять в ВС России к 2022 году. Сначала военные получат установочную партию бронированных боевых машин, а потом начнутся устойчивые поставки. Об этом рассказал генеральный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, входит в концерн «Уралвагонзавод») Андрей Терликов.

«Госиспытания идут, ожидаем их окончания в ближайшие год-два. До конца 2021 года по одному из контрактов запланирована поставка установочной партии машин. С 2022 года мы выйдем на устойчивые серийные поставки», — приводит РИА «Новости» слова Терликова.

Он добавил, что «Уралвагонзавод» обсуждает с Министерством обороны России войсковые испытания «Арматы», готовность инфраструктуры армии к эксплуатации танков и подготовки операторов. По его словам, разработчики ведут переговоры по снижению стоимости производства.

Терликов добавил, что предприятия Росатома создадут боеприпасы для «Арматы» к концу 2020 года.

Т-14 «Армата» — это единственный в мире танк третьего поколения. Он предназначен для боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелков и уничтожения живой силы противника в укрытиях и на открытой местности.