Названы сроки предварительных испытаний С-500

«В следующем году планируется начало предварительных испытаний зенитной ракетной системы С-500, первый серийный образец которой запланирован к поставке в 2025 году», — приводит издание слова замминистра.

Представитель Минобороны также добавил, что в июле 2019 года в полном объеме и с положительными результатами завершили государственные испытания зенитной ракетной системы С-350 («Витязь-ПВО»). Первый серийный образец ЗРС сейчас передают в войска.

Первый серийный образец С-500 планируют поставить на вооружение в 2025 году. Российский зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей» будут использовать для борьбы с баллистическими ракетами большой и средней дальности. Разработкой С-500 занимается концерн ВКО «Алмаз-Антей». Производство новых ЗРК началось в июне 2019 года. Об этом ранее сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.