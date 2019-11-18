Названы сроки поставки в Индию С-400

Россия готова выполнить контракт на поставку в Индию зенитных ракетных систем С-400. Это произойдет, согласно заключенным в 2018 году договоренностям, в 2025 году. Первый аванс уже получен, подтвердил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов. Общая сумма контракта превышает пять миллиардов долларов.

«Авансовый платеж состоялся. Я не хочу уточнять, какая цифра точно, но авансовый платеж есть. К производству мы уже приступили, работа ведется, все будет осуществляться в соответствии с графиком», — заявил Чемезов.

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Индия также готова попросить у России помощи в организации на территории страны производства вертолетов Ка-226, рассказал в ходе международного авиасалона в Дубае генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. Сейчас стороны уточняют последние детали договоренностей.

«Надеемся в ближайшие полгода завершить проект и подписать контракт. Сроки формируются исходя из процедур министерства обороны Индии. Работы по этому вертолету уже начались», — подтвердил глава ведомства.