Названы причины экстренной посадки Ан-26 в аэропорту Перми

Военно-транспортный самолет Ан-26 совершил вынужденную посадку в аэропорту Большое Савино в Перми. Причиной его возвращения в воздушную гавань вылета стало срабатывание датчика неисправности двигателя.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

«В ходе выполнения транспортного полета военно-транспортного самолета Ан-26 авиационного объединения Центрального военного округа сработал датчик неисправности одного из двигателей», — говорится в сообщении ведомства.

Командир воздушного судна принял решение прекратить полет. После этого он вернулся на аэродром вылета. В результате происшествия никто не пострадал.