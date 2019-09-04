Названы преимущества новейших беспилотников

Лучший разведчик имеет крылья. БПЛА «Альтиус-У» будет сутками следить за врагом Подробнее

Эксперт рассказал, что беспилотники могут находиться в воздухе свыше суток. Операторы могут сменить друга друга, но боевая задача продолжит выполняться. Человеку же тяжело находиться такое время в воздухе. Но главное, что оператор никак не пострадает, если что-то случится с дроном.

Беспилотник — очень сложная цель, поскольку его конфигурация малозаметна. При этом он способен выполнять широкий спектр задач, в том числе во время разведки и передачи информации в режиме реального времени.

В России продолжаются испытание новейших беспилотников. В конце августа свой первый полет совершил «Альтиус-У». Аппарат использует спутниковый канал управления, что делает неограниченным радиус его применения.