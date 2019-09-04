  • Названы преимущества новейших беспилотников

    04 сентября 2019, 19:19

    Ольга Чеснокова

    Министерство обороны России провело испытания нескольких новейших беспилотников. Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в интервью сайту телеканала «Звезда» рассказал о преимуществах таких аппаратов перед пилотируемыми.
    Названы преимущества новейших беспилотников

    Лучший разведчик имеет крылья. БПЛА «Альтиус-У» будет сутками следить за врагом

    Подробнее

    Эксперт рассказал, что беспилотники могут находиться в воздухе свыше суток. Операторы могут сменить друга друга, но боевая задача продолжит выполняться. Человеку же тяжело находиться такое время в воздухе. Но главное, что оператор никак не пострадает, если что-то случится с дроном.

    Беспилотник — очень сложная цель, поскольку его конфигурация малозаметна. При этом он способен выполнять широкий спектр задач, в том числе во время разведки и передачи информации в режиме реального времени.

    В России продолжаются испытание новейших беспилотников. В конце августа свой первый полет совершил «Альтиус-У». Аппарат использует спутниковый канал управления, что делает неограниченным радиус его применения.