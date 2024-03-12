Важное 12 марта 2024, 20:05 Названы потери ВСУ при попытке прорыва госграницы России Минобороны: ВСУ потеряли 234 боевика, 7 танков и 3 БМП Bradley у госграницы РФ РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины потеряли 234 боевика, семь танков и три боевых машины пехоты Bradley при попытке прорыва приграничной территории России в Белгородской и Курской областях. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В результате активных действий подразделений „Западной“ группировки войск и пограничной службы ФСБ России террористические формирования отбросили», — указали в ведомстве.

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По данным Минобороны, общие потери противника составили 234 человека убитыми, семь танков, три американских БМП Bradley и два бронетранспортера. ВС РФ не допустили нарушений государственной границы. Удары по боевикам наносили с помощью авиации, артиллерии и беспилотников «Ланцет»

Военкор Семен Пегов ранее сообщил в Telegram-канале, что часть бронетехники ВСУ, которая пыталась форсировать пограничные рубежи России, подорвалась на собственных минных заграждениях.