Названы плюсы от переброски С-400 в Сербию

Виктор Баранец считает, что не стоит переживать из-за переброски С-400 в Европу. По его словам, это лишь укрепит сотрудничество между Россией и Сербией.

«Ну, во-первых, идет совершенно очевидно военное, военно-техническое укрепление отношений между Россией и Сербией. Это совершенно понятно. Второе, вы понимаете, что вот это военно-техническое сотрудничество — оно, безусловно, тянет за собой и большую политику. И, естественно, Россия и Сербия укрепляют не только военно-техническое, но и политическое, и экономическое сутрудничество», — объяснил он.

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Военный обозреватель не исключил, что сербы захотят приобрести С-400, когда увидят систему в действии. По словам Баранца, благодаря налаживанию отношений Россия сможет в будущем поставить на территории Сербии свои базы.

Таким образом, мы показываем, что мы укрепляем свои позиции фактически в сердце Европы. Это очень важный фактор, на который нельзя не обращать внимание. Я не исключаю, что, возможно, в будущем у нас появятся пусть даже небольшая, но военная база на территории Сербии. Что стратегически важно в условиях отношений с НАТО. Мы фактически можем получить военную базу в тылу НАТО, которая, в общем-то, не будет приятным моментом для Североатлантического блока», — сказал эксперт.

В заключение Виктор Баранец заявил, что С-400 сделаноы «нашими золотыми головами», поэтому «доковыряться» до самых высших секретов там просто невозможно.