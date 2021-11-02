Названы первые потенциальные покупатели новейшей системы С-500

Первыми странами, которые приобретут у России новые ракетные системы С-500, могут стать Индия, Китай и еще ряд государств-партнеров. Об этом директор ФСВТС Дмитрий Шугаев рассказал РБК.

Страны, с которыми у России сложились прочные, партнерские и предсказуемые отношения, рассматриваются в качестве наиболее вероятных будущих обладателей новейшего комплекса. В их числе — Индия и Китай, подтвердил Шугаев.

Для России Индия является давним стратегическим партнером, подчеркнул глава ФСВТС. Он напомнил, что с этой страной есть контракт на поставку С-400, и до конца года она получит первый дивизион.

«Поэтому абсолютно логичен их интерес в обозримом будущем запросить у нас и С-500», — посчитал Шугаев.

Он отметил, что поставки новой системы за рубеж можно будет обсуждать только после того, как С-500 в необходимом объеме примут на вооружение российской армии. Когда это произойдет, Шугаев не смог сказать. Все заявки будут рассматривать в индивидуальном порядке.

Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что армия страны получит С-500 в ближайшие годы.