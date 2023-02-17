Армия 17 февраля 2023, 14:00 Названы новые командующие войсками Восточного, Южного и Западного военных округов Минобороны: генерал-лейтенант Мурадов стал командующим войск Восточного военного округа РИА «Новости»

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Генерал-лейтенант Рустам Мурадов официально занял должность командующего войск Восточного военного округа. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Генерал-полковника Сергея Кузовлева назначили командующим войсками Южного военного округа, а генерал-лейтенант Евгений Никифоров возглавил войска Западного военного округа.

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Ранее стало известно, что генерал-лейтенант Андрей Мордвичев занял должность командующего Центральным военным округом.

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В январе министр обороны Сергей Шойгу назначил генерала армии Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск в ходе проведения специальной операции на Украине. Он заявлял, что российские военнослужащие делают все, чтобы добиться выполнения поставленных целей в зоне СВО.

По словам Герасимова, против России ведет борьбу весь коллективный Запад.