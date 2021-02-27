Названы главные преимущества российских истребителей Су-27

Маневренность и многофункциональность являются главными преимуществами российских истребителей Су-27.Об этом военный эксперт Василий Дандыкин рассказал Nation News.

Издание напомнило, что Су-27 выпустили как ответ американскому истребителю F-15. При этом российская разработка превзошла прототип и смогла обрести славу самого востребованного самолета. Сразу после ввода в эксплуатацию в 1980-х годах истребитель приняли на вооружение сразу 11 мировых армий.

Американские аналитики отметили, что Су-27 стал чрезвычайно успешным проектом России. Его характеристики продолжают сохранять ему популярность даже спустя почти сорок лет с момента создания.

«Возможности Су-27 огромны. Самолет может развивать скорость до 2,35 Маха, нести до восьми ракет класса „воздух-воздух“ или множество бомб. В руках опытного пилота истребитель может выполнять невероятные трюки, многие из которых приводят в восторг зрителей авиашоу по всей России и Европе», — отметили обозреватели американского журнала The National Interest.

Василий Дандыкин уверен: тот факт, что российские истребители столько лет находятся на вооружении и по-прежнему выполняют свои задачи, указывает, что они являются одними из самых удачных военных самолетов не только СССР, но и России.

«Это успешная авиационная боевая платформа. Сейчас самолету на смену приходят различные модификации, но Су-27 по-прежнему выполняет свои задачи. Это тяжелый ударный истребитель, который может работать и в воздухе, и на земле. Его модификации есть и в палубной авиации, которые и сейчас находятся на вооружении у Северного флота», — отметил он.

Дандыкин подчеркнул, что главными преимуществами Су-27 являются его маневренность и многофункциональность.