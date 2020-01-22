Названо время, которое необходимо для защиты Москвы от ракетного удара

Российская ПРО способна уничтожить ракеты, выпущенные по Москве, за короткий промежуток времени. Технике потребуется меньше минуты, а цель обнаружат за несколько тысяч километров.

Схему защиты столицы от вероятного ракетного удара объяснил в интервью газете «Красная звезда» командир соединения ПРО, генерал-майор Сергей Грабчук.

Баллистическая ракета, заметил он, после запуска превращается в сложную цель, которая состоит из боевых блоков и ложных объектов. Последних обычно насчитывается около десятка.

Старт ракеты фиксируется российскими системами предупреждения о ракетном нападении. На всем пути полета ее будут сопровождать радиолокационные станции. При атаке на Москву система ПРО запускает определенный боевой цикл.

«Противоракетный бой скоротечен и может продолжаться меньше минуты», — заметил Грабчук.

Он добавил, что боевая работа системы противоракетной обороны длится «до несколько десятков минут». Сначала нужно обнаружить цель, причем сделать это можно «на дальности в несколько тысяч километров». Затем — выделить боевые блоки их числа ложных целей. После этого производится запуск, противоракеты наводят на точку встречи, и боевые блоки уничтожаются.

Перехват, по словам Грабчука, осуществляют снаряды, которые обладают уникальными скоростными характеристиками. Аналогов им в мире нет. Ракеты российских систем ПРО летят со скоростью, превышающей три километра в секунду. Это в четыре раза выше той, что развивает пуля, выпущенная из автомата Калашникова.

Систему ПРО Москвы, подчеркнул представитель Минобороны, модернизируют и планируют расширить ее боевые возможности. В том числе специалисты работают над созданием новых противоракет. В эксплуатацию при этом вводят электронно-вычислительные средства, обладающие высокой производительностью.

Сейчас за безопасностью столицы следит система ПРО второго поколения. Она заступила на боевое дежурства с 1995 года. Благодаря технике Москва сможет противостоять возможному удару существующих и перспективных баллистических ракет межконтинентальной и средней дальности.

В конце 2019 года российскую оборону усилили ракетным комплексом стратегического назначения «Авангард». Он впервые заступил на боевое дежурство. Полк, который получил на вооружение уникальное гиперзвуковое оружие, дислоцируется в Ясненском ракетном соединении.