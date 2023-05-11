Армия 11 мая 2023, 01:26 Названо возможное содержание секретных пунктов указа Путина о военных сборах Подполковник Калмыков: в секретных пунктах указа Путина о военных сборах скрыт их масштаб РИА «Новости»

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Подполковник запаса и аналитик Бюро военно-политического анализа Павел Калмыков предположил, что может скрываться в секретных пунктах указа президента России Владимира Путина о военных сборах. По его мнению, там может быть заложена информация об их масштабах, написала НСН.

Речь идет об указе о мобилизации находящихся в запасе граждан, который подписал Путин. В нем появились два новых пункта для служебного пользования. Их содержание не раскрывается. Аналитик положил, что это сделали для того, чтобы не вызывать панику и не предоставлять противнику разведданные.

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«Мобилизационные вопросы всегда строго засекречены. Возможно, это связано с проведением специальной военной операции, а призыв запасников на сборы — это мобилизационные действия», — сказал Калмыков.

По мнению эксперта, на сборах в 2023 году могут задействовать тех, кто уже отслужил в армии. Скорее всего, призовут на сборы офицеров, но это могут быть и солдаты срочной службы. Сейчас, напомнил аналитик, условия прохождения сборов значительно ужесточены. И если человек отказывается от сборов, на него могут наложить определенные ограничения. В частности, это касается операций с недвижимостью, покупки-продажи автомобиля.