Названо условие применения Россией ядерного арсенала

Москва будет использовать силы ядерного реагирования исключительно как ответную меру на агрессию, если возникнет угроза существования государства. Такое заявление сделал заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев на брифинге.

«Российская военная доктрина допускает ядерное реагирование исключительно в ответ на агрессию с применением оружия массового уничтожения, либо когда само существование государства поставлено под угрозу», — подчеркнул Нечаев.

Ранее «ядерный» сигнал для НАТО увидели в заявлении президента России Владимира Путина. Об этом в своей статье для журнала National Interest написала обозреватель Дебалина Гошал, комментируя сообщение о передаче Белоруссии ракетных комплексов «Искандер-М». Системы большой дальности дадут республике возможности лучше сдерживать страны НАТО.