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    12 марта 2021, 10:25

    Названо преимущество новых российских вертолетоносцев перед БДК

    Екатерина Шамина

    Два российских вертолетоносца проекта 23900, которые строят в Керчи, смогут принимать на борт тысячу морских пехотинцев. Они станут аналогами французских «Мистралей».

    Названо преимущество новых российских вертолетоносцев перед БДК

    «На каждом корабле предусмотрен десант не более тысячи морпехов. Соответственно, там будет доковая камера, и в ней будет размещено до четырех десантных катеров», — рассказал РИА «Новости» источник в судостроительной отрасли.

    Вертолетоносцы проекта 23900 имеют большое преимущество перед заложенными на заводе «Янтарь» в Калининграде большими десантными кораблями (БДК), отметил источник агентства. По его словам, БДК улучшенного проекта 11711 будут вмещать не более 300 морпехов.

    Военно-морскому флоту вертолетоносцы передадут в 2026 и 2027 годах. Они станут первыми в России кораблями данного класса. Массовый выпуск авианосцев не планируется.

    Ранее стало известно, что на вооружение ВМФ поступит автоматизированная система управления, подключенная к сетям-координаторам. Оборудование позволит создавать сплошные зоны поражения площадью сотни и тысячи километров.