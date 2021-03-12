Названо преимущество новых российских вертолетоносцев перед БДК

Два российских вертолетоносца проекта 23900, которые строят в Керчи, смогут принимать на борт тысячу морских пехотинцев. Они станут аналогами французских «Мистралей».

«На каждом корабле предусмотрен десант не более тысячи морпехов. Соответственно, там будет доковая камера, и в ней будет размещено до четырех десантных катеров», — рассказал РИА «Новости» источник в судостроительной отрасли.

Вертолетоносцы проекта 23900 имеют большое преимущество перед заложенными на заводе «Янтарь» в Калининграде большими десантными кораблями (БДК), отметил источник агентства. По его словам, БДК улучшенного проекта 11711 будут вмещать не более 300 морпехов.

Военно-морскому флоту вертолетоносцы передадут в 2026 и 2027 годах. Они станут первыми в России кораблями данного класса. Массовый выпуск авианосцев не планируется.

Ранее стало известно, что на вооружение ВМФ поступит автоматизированная система управления, подключенная к сетям-координаторам. Оборудование позволит создавать сплошные зоны поражения площадью сотни и тысячи километров.