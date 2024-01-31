Армия 31 января 2024, 20:01 Названа страна-посредник в переговорах России и Украины для обмена пленными Минобороны раскрыло роль ОАЭ в возвращении пленных с Украины Jochen Tack / Global Look Press

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Объединенные Арабские Эмираты снова выступили в качестве посредника в переговорах России и Украины по обмену пленными военнослужащими. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве напомнили, что обмен произошел в формате 195 на 195. Вернувшиеся в Россию военные на самолетах отправились в Москву, где их разместят в госпиталях для оказания медицинской и психологической помощи.

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Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия признательна Объединенным Арабским Эмиратам за посреднические усилия при согласовании и проведении обмена военнопленными.

Ближневосточное государство не в первый раз принимает участие в переговорах России и Украины, посвященных обмену. При содействии ОАЭ в феврале 2023 года домой вернулись 63 российских военнослужащих, а в январе этого года — еще 248 бойцов.

Президент России Владимир Путин во время своей поездки по странам Ближнего Востока лично поблагодарил главу ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за содействие в переговорном процессе.