Названа самая мощная противокорабельная ракета России

Крылатая ракета «Калибр» — современнее и быстрее «Гранита».

«Ракеты „Калибр“ лучше, а „Гранит“ — это вчерашний день. „Калибр“ — более современные ракеты и более скоростные, то есть они не сбиваются средствами ПВО», — рассказал Валуев.

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«Гранитом» вооружены подводные лодки типа «Курск» и надводные корабли. Она развивает меньшую скорость, чем ракеты нового поколения «Калибр». Хотя ее действительно выпускают по надводным кораблям и авианосцам, отметил адмирал.

Кроме того, Валуев рассказал о тактике ведения боевых действий, при которой сперва уничтожаются корабли противоракетного барьера, а потом и корабли охранения авианосца. После этого ракета «Гранит» наносит основной удар по авианосцу.

Ранее китайское издание Sohu предположило, что стоит за словами «кошмар авианосцев» министра обороны России Сергея Шойгу. Журналисты КНР подумали тогда о ракете П-700 комплекса «Гранит», напомнило РИА ФАН.

За несколько дней до этого интервью Шойгу российские войска испытали «Гранит» в Тихом океане. Ракета поразила морскую цель на расстоянии 350 километров. Крейсер, с которого ее запустили, способен перевозить до 24 таких ракет.