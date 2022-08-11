Названа причина, по которой Польша покупает HIMARS у США

Решение польских властей купить 500 американских наземных ракетных комплексов HIMARS с высокоточными ракетами продиктовано планами заменить традиционную артиллерию и уменьшить роль ударной авиации. Такое мнение высказал бывший начальник Генштаба ВС РФ (2004–2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский.

Он заявил, что Польша решила приобрести 500 американских наземных ракетных комплексов HIMARS с высокоточными ракетами GMLRS ER, GMLRS, ATACMS. В будущем возможна покупка и PrSM.

«Нельзя исключать, что такая группировка наземных средств высокоточного дальнобойного поражения <...> предназначена как для замены традиционной артиллерии, которой теперь отводится вспомогательная роль, так и для снижения роли ударной авиации», — сказано в авторском предисловии Балуевского к вышедшей в среду книге ЦАСТ «Чужие войны — новая парадигма». Слова привело РИА «Новости».

Он подчеркнул, что это возможно при условии, если у группировки будет достаточное количество высокоточных ракет, а также будут задействованы возможности разведки и целеуказания.

Генерал добавил, что батарею таких высокоточных ракетных систем можно иметь в каждом батальоне пехоты, а также реализовать новые формы наземных боевых действий и непосредственной огневой поддержки. В частности, на дальности, беспрецедентной для частей и подразделений тактического уровня.