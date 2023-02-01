Армия 01 февраля 2023, 01:49 Названа главная уязвимость танков Leopard перед российской техникой Полковник Хатылев: российские тепловизоры легко находят Leopard 2 YouTube

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Поставляемые на Украину танки Leopard 2 российские военные легко обнаружат на поле боя благодаря их тепловизорам. Об этом полковник запаса, бывший начальник зенитно-ракетных войск российских ВВС Сергей Хатылев сообщил Ura.ru.

Главными недостатками Leopard 2 Хатылев назвал двигательную установку танка и его контрастность на фоне теплового излучения. Полковник напомнил, что российская армия имеет на вооружении теплопеленгаторы и инфракрасные обнаружители.

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«Наши „Корнеты“ и все противотанковые средства имеют тепловизоры», —отметил он.

Кроме того, у Leopard 2 нет нужных характеристик для современного танкового сражения. Этот танк является контрастной целью на поле боя, а для его отстройки надо иметь тепловые ловушки с ограниченным действием.

«Их ограниченное количество и невозможно часами бросать, а танковые бои не длятся 15 минут. В случае поддержки пехоты немецкий танк будет крупноразмерной целью», — заключил Хатылев.

В рамках первой волны помощи киевский режим получит до 140 танков. Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, речь идет о танках Leopard 2 немецкого производства, Challenger 2 и M1 Abrams.