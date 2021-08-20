Назван срок завершения работ по модернизации военкоматов в России

Модернизацию российских военкоматов завершат в 2023 году. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России Евгения Бурдинского.

Он пояснил, что в комиссариатах в данный момент проводится плановое оснащение современными средствами автоматизации, телекоммуникации и каналами связи.

«Более 30% учреждений уже оснащено современными автоматизированными системами мобилизационного развертывания, 98% — системой воинского учета, а комплексами психодиагностического обследования граждан — все военкоматы. Более того, три четверти имеют доступ к сети Интернет через конфиденциальные каналы Минобороны», — рассказал Бурдинский.

Он отметил, что вся работа идет в закрытом режиме, что накладывает ограничения на работу с системами государственных и муниципальных органов. По словам Бурдинского, для решения этого вопроса принят ряд мер.

После модернизации военкоматов количество бумажной работы сократится, а время ожидания при обращении в военкомат уменьшится.

На сегодняшний день в России работают 83 региональных военных комиссариата и 1382 муниципальных ведомства.

О запуске проекта по модернизации и приведению к современным требованиям военных комиссариатов и сборных пунктов для призывников министр обороны Сергей Шойгу объявил 9 июня.

«Военкоматы в армии — это как гардероб в театре. Предлагаю дать старт этому большому мероприятию — приведению в образцовый вид военкоматов, чтобы они были современными, чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию», — сказал министр.

Шойгу и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали соглашение о цифровизации военкоматов региона. Во время прямой линии глава Подмосковья пояснил, что речь идет о выдаче справок и оказании услуг ветеранам Вооруженных сил или военным.