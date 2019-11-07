Назван способ уничтожения сразу всех авианосцев США

Если уничтожить верфь в американском Ньюпорт-Ньюсе (Вирджиния), можно будет нанести непоправимый ущерб всему флоту США. Строить и ремонтировать атомные авианосцы Вашингтон может только на ее стапелях.

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Такую идею подал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков в статье, опубликованной «Военно-промышленным курьером».

«В случае реальной войны с высокотехнологичным противником, в ходе которой вероятен вывод авианосцев из строя или даже их потопление, обеспечить восстановление потенциала авианосного флота США будет очень проблематично. Во-первых, по единственной верфи могут быть нанесены удары крылатыми ракетами в обычном снаряжении. Во-вторых, имеющихся мощностей может не хватить для своевременного восстановления поврежденных кораблей, не говоря уже о постройке новых», — написал Сивков.

Он напомнил о самом дорогом корабле в мире авианосце Gerald R. Ford («Джеральд Р. Форд»), который назвал сомнительным и весьма дорогим проектом.

«Его пытаются довести до ума уже не один год и пока не удается — слишком много новизны, притом с весьма сомнительной боевой эффективностью. Все это отнюдь не способствует росту военной мощи США, а скорее ведет к ее ослаблению. Ведь средний возраст надводных боевых кораблей США превысил четверть века», — подчеркнул Константин Сивков.