Армия 28 января 2023, 10:27 Назван один из возможных вариантов ответа на применение ВСУ снарядов с урановыми наконечниками РВ: Россия может ударить тактическим ядерным зарядом по группировке ВСУ в Запорожье РИА «Новости»

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Россия может ударить тактическим ядерным зарядом в ответ на применение ВСУ снарядов с урановыми сердечниками. К такому мнению пришли авторы «Русской весны» после выступления главы российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова на форуме ОБСЕ.

В своем выступлении Гаврилов отметил: Россия в курсе того, что на вооружении танка Leopard 2, равно как и БМП Bradley и Marder, имеются подкалиберные бронебойные снаряды с урановыми сердечниками. При этом дипломат предупредил Запад о последствиях.

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По мнению авторов статьи, Гаврилов имел в виду, что в таком случае у России развяжутся руки и она применит тактическое ядерное оружие малой мощности. В частности, по сорокатысячной группировке, которая сейчас формируется в районе Запорожья.

Ранее Германия одобрила поставку танков Leopard 2 Киеву. Власти ФРГ намерены также оснастить танки боеприпасами и обучат украинских военных управлять немецкой техникой. Речь шла об отправке 14 единиц танков.