Армия 23 июня 2023, 07:28 Назначили сроки первых испытаний напугавшего Запад подводного беспилотника «Посейдон» РИА «Новости»: первые испытания беспилотника «Посейдон» с АПЛ «Белгород» пройдут летом РИА «Новости»

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Подводный беспилотник «Посейдон» проверят в действии летом 2023 года. Источник РИА «Новости» сообщил, что первые испытания проведут с носителя — подлодки «Белгород».

Представитель военно-промышленного комплекса на полях Международного военно-морского салона в Кронштадте подтвердил агентству, что аппарат начали готовить к испытаниям. В первую очередь разработчики проверят работу ядерной энергетической установки беспилотника «Посейдон».

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«Испытания самого „Посейдона“ запланированы на лето этого года», — сказал собеседник агентства.

Беспилотный подводный аппарат «Посейдон» назвали на Западе оружием Судного дня. Эту ядерную торпеду обеспечили ядерным реактором на жидком металле и способностью нести боеголовки мощностью до 50 мегатонн. Его носителем станет атомная подводная лодка проекта 09852 «Белгород», которую планировали взять на вооружение в 2023 году.