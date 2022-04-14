Украинские боевики заминировали эстакаду в городе Константиновка. В детонации взрывного устройства они планируют обвинить российских военных. Об этом на брифинге рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он заявил, что взрывное устройство националисты заложили на автомобильной эстакаде в Константиновке Краматорского района. Это крупный узел Донецкой железной дороги. В ближайшее время боевики запланировали подрыв путепровода, чтобы потом обвинить российских военных в уничтожении важных объектов инфраструктуры.

«Очередной фейк „о бесчинствах русских“ незамедлительно будет растиражирован в „независимых“ западных СМИ», — заявил Мизинцев.

Генерал-полковник отметил, что это не единственный теракт, подготовленный украинскими националистами.

Еще одно взрывное устройство они заложили в плотину в Светлодарске Донецкой Народной Республики. В случае ее подрыва затопит город и близлежащие поселки, в которых живут более 15 тысяч человек.

Поток воды повредит канализацию и водоочистные сооружения, где располагаются резервуары с химическими средствами. Все это приведет к резкому ухудшению эпидемиологической обстановки и вспышкам инфекционных заболеваний.

Мизинцев отметил, что это еще один факт, подтверждающий бесчеловечное отношение киевских властей к мирному населению.