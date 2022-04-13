Националисты снова разместили тяжелое вооружение в жилых домах и школах Харькова

Украинские националисты размещают тяжелое вооружение в жилых кварталах Харькова. Они оборудуют свои позиции в домах, детских садах и школах. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Харькове (Киевский, Немишлянский и Шевченковский районы) боевики националистических формирований продолжают оборудовать позиции в жилых домах, детских садах, школах, а также размещать тяжелое вооружение в густонаселенных кварталах», — сказал генерал-полковник.

Он напомнил, что с 10 апреля националисты запретили проводить эвакуацию мирных жителей. Также Мизинцев добавил, что бойцы ВСУ разместили бронетехнику в школах Северодонецка в ЛНР. Еще украинские националисты оборудовали позиции в двух школах в Белозерском в ДНР.

«В Черниговской области националисты продолжают проводить рейды по частным домовладениям», — сообщил начальник центра.

По словам генерал-полковника, во время таких рейдов у мирного населения отбирают продукты, машины и другие вещи. Все происходит под угрозами физической расправы и убийства.