Российские военные уничтожили штаб украинских националистов в Новогродовке
Генерал-майор Конашенков заявил об уничтожении штаба «Правого сектора» в Новогродовке
Российские войска в ходе проведения специальной операции уничтожили штаб террористической группировки «Правый сектор»* в Новогродовке. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он добавил, что также удары нанесены по четырем пунктам управления и складу боеприпасов ВСУ в районе города Славянска Донецкой Народной Республики, 16 опорным пунктам и местам сбора военной техники и боевиков ВСУ.
Высокоточным оружием большой дальности уничтожено шесть тяговых подстанций, обслуживающих железнодорожные пункты Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень. Через них проходила поставка иностранного вооружения и военной техники для бойцов украинской армии, находящихся в Донбассе.
Высокоточные ракеты воздушного базирования поразили 27 военных объектов Украины.
*«Правый сектор» — террористическая организация, запрещенная в России.