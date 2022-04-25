Российские военные уничтожили штаб украинских националистов в Новогродовке

Российские войска в ходе проведения специальной операции уничтожили штаб террористической группировки «Правый сектор»* в Новогродовке. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что также удары нанесены по четырем пунктам управления и складу боеприпасов ВСУ в районе города Славянска Донецкой Народной Республики, 16 опорным пунктам и местам сбора военной техники и боевиков ВСУ.

Высокоточным оружием большой дальности уничтожено шесть тяговых подстанций, обслуживающих железнодорожные пункты Красное, Здолбунов, Жмеринка, Бердичев, Ковель и Коростень. Через них проходила поставка иностранного вооружения и военной техники для бойцов украинской армии, находящихся в Донбассе.

Высокоточные ракеты воздушного базирования поразили 27 военных объектов Украины.

*«Правый сектор» — террористическая организация, запрещенная в России.