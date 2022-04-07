Нацбаты обстреляли из минометов мирных жителей Харькова для устрашения

Акт устрашения провели украинские националисты, обстреляв из минометов мирных жителей Харькова. Об этом рассказал руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине Михаил Мизинцев, его слова процитировало РИА «Новости».

«В Харькове, в жилых кварталах Шевченковского и Холодногорского районов, неонацисты в период, когда людям разрешено покидать свои дома для покупки продуктов и предметов первой необходимости, провели безжалостные акции устрашения с применением минометов», — сообщил Мизинцев.

В результате минометного обстрела жилых кварталов есть пострадавшие, добавил генерал-полковник.

Также украинские боевики напали на гражданские машины в районе блокпостов на выезде из Дергачей и Слатино Харьковской области. Местные жители пытались пересечь границу с Россией.

Преступления украинских неонацистов остаются незамеченными, несмотря на неоднократные заявления российской стороны. Накануне американская газета The New York Times подтвердила подлинность видеозаписи, на которой бойцы ВСУ расстреливают пленных российских военных. После этого представитель генсека ООН заявил, что все сообщения о нарушении прав человека на Украине должны быть расследованы.