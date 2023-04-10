Эксклюзив 10 апреля 2023, 17:26 Натовская семейка беспокоится не зря. Эксперт раскрыл особенности торпед «Посейдон» Военный эксперт Дандыкин: неуловимость торпед «Посейдон» особенно беспокоит США РИА «Новости»

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Американский журнал Popular Mechanics назвал ядерные торпеды России «Посейдон» оружием Апокалипсиса. Такая характеристика, учитывая технические характеристики этого вооружения, справедлива. Неудивительно, что торпеды вызывают беспокойство у США и всего НАТО, заявил в беседе с «360» капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

«По сути дела, это не торпеда, а атомный подводный дрон, который имеет ядерный автономный двигатель, ядерная боеголовка у него соответствующей мощности. Она достаточно сильная для того, чтобы уничтожить военно-морскую базу противника и создать так называемый цунами», — сказал Дандыкин.

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Эксперт уточнил, что носителем таких торпед может быть АПЛ специального назначения «Белгород», которая на сегодняшний день является самой большой подводной однокорпусной лодкой в мире. Ее длина составляет 180 метров. Такая подлодка, по словам специалиста, может нести несколько подводных дронов.

«В дальнейшем под них еще построят атомоходы. [Подводная лодка] „Хабаровск“ уже на подходе. Такие АПЛ могут быть и в Тихом океане, и на Северном флоте. Это оружие можно назвать оружием Судного дня», — подчеркнул Дандыкин.

Он обратил внимание. что характеристики «Посейдона» не позволяют противнику засечь его, пока торпеды следуют по заданному маршруту на глубине километра с достаточно приличной скоростью.

«То, что „Посейдон“ неуязвим, особенно вызывает особую озабоченность у США и всей натовской семейки», — заключил собеседник «360».