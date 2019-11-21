НАТО выйдет в космос без оружия

«Сегодня министры приняли важные решения для дальнейшего усовершенствования НАТО. Мы договорились, что космос должен стать новой сферой деятельности альянса», — сказал генсек по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

Он сообщил, что спутники могут быть заблокированы, взломаны или снабжены оружием.

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«Противоспутниковое оружие может нанести ущерб коммуникациям и другим услугам, на которые опирается наше общество, таким как авиаперевозки, получение прогноза погоды или банковское дело», — пояснил Столтенберг.

Генсек добавил, что космос также необходим «в целях сдерживания и для защиты Североатлантического альянса». Речь идет о сборе разведданных и обнаружении пусков ракет.

Генеральный секретарь подчеркнул, что «НАТО не собирается размещать оружие в космосе».

«Мы оборонительный альянс», — сказал он.

Столтенберг добавил, что сейчас на орбите находится около двух тысяч спутников, половина из которых принадлежит странам НАТО.