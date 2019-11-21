  • НАТО выйдет в космос без оружия

    21 ноября 2019, 00:41

    Кирилл Фролов

    Североатлантический альянс назвал космическое пространство одной из сфер своей деятельности наряду с сушей, морем, воздухом и киберпространством. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщила пресс-служба альянса.
    НАТО выйдет в космос без оружия

    «Сегодня министры приняли важные решения для дальнейшего усовершенствования НАТО. Мы договорились, что космос должен стать новой сферой деятельности альянса», — сказал генсек по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

    Он сообщил, что спутники могут быть заблокированы, взломаны или снабжены оружием.

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    «Противоспутниковое оружие может нанести ущерб коммуникациям и другим услугам, на которые опирается наше общество, таким как авиаперевозки, получение прогноза погоды или банковское дело», — пояснил Столтенберг.

    Генсек добавил, что космос также необходим «в целях сдерживания и для защиты Североатлантического альянса». Речь идет о сборе разведданных и обнаружении пусков ракет.

    Генеральный секретарь подчеркнул, что «НАТО не собирается размещать оружие в космосе».

    «Мы оборонительный альянс», — сказал он.

    Столтенберг добавил, что сейчас на орбите находится около двух тысяч спутников, половина из которых принадлежит странам НАТО.