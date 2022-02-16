Фрегаты НАТО пытались следить за кораблями России во время учений в Средиземном море. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Фрегаты НАТО пытались вести радиоэлектронную и радиотехническую разведку российских кораблей во время проведения во вторник группировкой российского ВМФ эпизода плановых учений в восточной части Средиземного моря», — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что экипажи ракетных крейсеров РФ зафиксировали излучения РЛС кораблей Североатлантического альянса. Российские военные смогли определить параметры движения судов НАТО и взяли на сопровождение

Сейчас в Средиземном море проходят военные учения. В них принимают участие 15 боевых кораблей Черноморского, Тихоокеанского, Северного флотов. В частности, ракетные крейсеры «Маршал Устинов» и «Варяг», фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Касатонов», а также большие противолодочные корабли «Вице-адмирал Кулаков», «Адмирал Трибуц» и суда обеспечения. В маневрах участвуют и более 30 летательных аппаратов ВКС России.