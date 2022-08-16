Военный альянс НАТО перестал скрывать агрессивный характер, окончательно сбросив маски и положив курс на мировое доминирование. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник в ходе Московской конференции по международной безопасности, написало РИА «Новости».

По его словам, в документах альянса закреплены положения с претензией на глобальное доминирование.

«Блок перестал скрывать свой агрессивный характер под маской, прячась за документами о якобы оборонительной направленности коалиции. Все маски сброшены», — заявил он.

Ранее Шойгу назвал последствия размещения ударных вооружений НАТО на территории Финляндии и Швеции. По его словам, эта мера вынудит Россию изменить свою оборонительную тактику на этом направлении.

Также министр подчеркнул, что Россия не собирается применять ядерное оружие на Украине, поскольку его задача — сдерживание ядерного нападения на РФ.