НАТО обеспокоился успехами российской армии в Прибалтике

В НАТО обеспокоились успехами российской армии. По словам специалистов, Россия в разы улучшила потенциал в Прибалтике. Помимо прочего, новой расстановки сил опасаются в Польше.

Отмечается, что по отчету аналитиков из группы RAND в США, расклад военных сил РФ в Прибалтийском регионе преобладает над силами НАТО. По мнению экспертов, наши войска обходят альянс по всем позициям.

Отдельно уделяется внимание российской системе ПВО, которая в настоящий момент является сильнейшим лидером в воздухе. На такую информацию реагируют и поляки, которые стали часто говорить об увеличении финансирования, сообщил «Царьград».

Ранее экс-министр обороны Эстонии Рихо Террас рассказал, что Россия может напасть на страны Прибалтики, когда США выведут свои войска из Германии. По его словам, пока американские войска в Германии, странам Восточной Европы не о чем переживать. Они могут положиться на помощь авиации, ПВО, ВМС и артиллерию США.