«Настоящие мужчины». Участников спецоперации на Украине наградили орденами Мужества в госпитале

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин наградил в госпитале военных, отличившихся при проведении спецоперации на Украине. Девять человек получили ордена Мужества. Видео награждения и торжественной речи Фомина опубликовали «Известия».

Церемония прошла на территории филиала 3-го центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского 26 марта.

«Товарищи бойцы, вы, как настоящие мужчины, настоящие воины, как настоящие продолжатели славных боевых традиций наших дедов и отцов во все времена, не подкачали, поставленную задачу выполнили на все 100%, отдали долг сполна, за что вам честь и хвала», — обратился к военнослужащим Фомин.

Он подчеркнул, что бойцы рисковали жизнью и здоровьем — «самым драгоценным, что есть у человека», — но никто из них «не дрогнул».

Замминистра обороны пожелал отличившимся военнослужащим скорейшего выздоровления.

Ранее, 24 марта, Министерство обороны России опубликовало видео вручения государственных наград военнослужащим РФ на передовой под Киевом.