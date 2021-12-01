Насмешки над погибшими военными привели к задержаниям в Белоруссии
Уголовное дело возбудили в Белоруссии за насмешки над погибшими десантниками из России
В Белоруссии возбудили уголовное дело против тех, кто разместил кощунственные и оскорбительные комментарии в связи с гибелью российских военных. Правоохранители установили личности более 50 человек, которые оставляли такие комментарии, 11 из них задержаны.
Уголовное дело возбудили по статье 130 белорусского Уголовного кодекса «Разжигание социальной вражды и розни», сообщил «Интерфакс».
Утверждается, что все это подписчики Telegram-каналов, некоторые из которых находятся за пределами страны. Задержанных поместили в изоляторы временного содержания.
Двое военных из России погибли на белорусских учениях при десантировании в районе Гродно, когда подразделение в около 250 человек высаживалось на незнакомой площадке приземления.
Минобороны России сообщало, что российские десантники принимают участие во внезапной проверке боеготовности совместно с белорусскими подразделениями. После учений десантники вернулись в Россию.