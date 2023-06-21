Армия 21 июня 2023, 15:15 Наследники героев ВОВ стойко сражаются за Отечество в ходе спецоперации — Путин Путин: наследники героев ВОВ доказывают преданность Родине в ходе спецоперации РИА «Новости»

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Российские солдаты и офицеры в ходе спецоперации отстаивают суверенитет и территориальную целостность страны. Об этом на встрече с выпускниками военных вузов страны заявил президент РФ Владимир Путин.

«В наши дни наследники поколения героев Великой Отечественной войны на деле доказывают преданность Родине и своему народу, стойко сражаются за Отечество», — подчеркнул глава государства.

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Путин обратил внимание, что российские военные, выполняя задачи, поставленные в рамках СВО, в том числе отстаивают исторический выбор крымчан и севастопольцев, жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Мероприятие прошло в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Его участниками стали лучшие выпускники вузов и академий Минобороны, ФСБ, МЧС, ФСО, МВД, Росгвардии, ФСИН и Следственного комитета.