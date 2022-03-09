«Наш сын сделал великое для страны». Офицеру-танкисту из Красноярского края присвоили звание Героя России

Офицеру-танкисту, капитану Алексею Левкину из Красноярского края присвоили звание Героя России за бои с националистами в ходе специальной операции на территории Украины. Об этом сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.

По его словам, во время выполнения боевой задачи рота Левина столкнулась с подразделениями националистов. Капитан лично уничтожил два танка и три БМП. «А когда был израсходован весь боекомплект танковой роты, организовал отход подразделения и вынос раненых», — написал губернатор в социальной сети «ВКонтакте».

Сам Левкин прикрывал своих товарищей, а затем добрался до возвышенности и всю ночь корректировал артиллерийский огонь, передавал разведданные на командный пункт.

Усс указал, что всего силами танковой роты Левкина было уничтожено восемь танков и три БМП.

По информации газеты «Известия», Алексей Левкин — из семьи военных, его отец дослужился до звания капитана. Полковником был дедушка танкиста.

«Мы горды тем, что наш сын показал себя героически. Просто нет слов. Человек сделал что-то великое для нашей страны», — сказали родители Левкина.

Президент России Владимир Путин 6 марта присвоил звание Героя России посмертно командиру отдельного разведывательного батальона «Спарта» гвардии полковнику Владимиру Жоге. Он погиб в Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей из города, писал RT.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации для демилитаризации и денацификации Украины утром 24 февраля. В Минобороны России подчеркивали, что ВС РФ наносят высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры, при этом для мирных граждан опасности нет.