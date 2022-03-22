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    22 марта 2022, 10:43

    Народная милиция ЛНР установила контроль над Новоалександровкой и еще 3 населенными пунктами

    Минобороны РФ: НМ ЛНР установила контроль над Новоалександровкой

    Александр Иванов

    Подразделения Народной милиции ЛНР взяли под контроль несколько населенных пунктов в республике, среди которых — Новоалександровка. Об этом сообщили в Минобороны России.

    Народная милиция ЛНР установила контроль над Новоалександровкой и еще 3 населенными пунктами

    Также речь идет о населенных пунктах Калиново Попасное, Богусловское, Степное. Народная милиция ЛНР продолжает уничтожение подразделений 30-й отдельной механизированной бригады украинских Вооруженных сил.

    По данным Минобороны РФ, удалось ликвидировать более 40 человек личного состава и пять машин повышенной проходимости противника.

    Ранее военный корреспондент УНМ ДНР Олег Никитин сообщил, что украинские военные превратили школу в Степном в свою казарму. Там они разместили пункт управления, госпиталь, а у здания сделали стоянку для техники.