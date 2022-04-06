Народная милиция ЛНР сообщила о продвижении к окраинам Северодонецка
Народная милиция ЛНР заявила о продвижении своих подразделений к окраинам Северодонецка
Подразделения Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики продвигаются к окраинам Северодонецка. Об этом сообщили в Telegram-канале НМ ЛНР.
«Неподалеку отсюда уже начинаются окраины Северодонецка. Противник привычно занимает позиции в жилом массиве. Наши определили огневые точки противника, и сейчас боевая пехота начинает работу», — сообщил на видео представитель Народной милиции республики.
В кадр также попало само нанесение ударов по огневым точкам ВСУ.
За предыдущие сутки в ЛНР зафиксировали пять обстрелов со стороны ВСУ. В населенном пункте Донецкий разрушено 11 жилых домов и повреждена трансформаторная подстанция. Ранена одна местная жительница. В Первомайске под огонь попали четыре жилых дома и газопровод.
Также стало известно, что ВСУ использовали запрещенные противопехотные мины «Лепесток» при обстреле Попасной. Их применение расследуют в ООН. Кроме того, в обстоятельствах происшествия разберутся российские следователи.