Народная милиция ЛНР сообщила о продвижении к окраинам Северодонецка

Подразделения Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики продвигаются к окраинам Северодонецка. Об этом сообщили в Telegram-канале НМ ЛНР.

«Неподалеку отсюда уже начинаются окраины Северодонецка. Противник привычно занимает позиции в жилом массиве. Наши определили огневые точки противника, и сейчас боевая пехота начинает работу», — сообщил на видео представитель Народной милиции республики.

В кадр также попало само нанесение ударов по огневым точкам ВСУ.

За предыдущие сутки в ЛНР зафиксировали пять обстрелов со стороны ВСУ. В населенном пункте Донецкий разрушено 11 жилых домов и повреждена трансформаторная подстанция. Ранена одна местная жительница. В Первомайске под огонь попали четыре жилых дома и газопровод.

Также стало известно, что ВСУ использовали запрещенные противопехотные мины «Лепесток» при обстреле Попасной. Их применение расследуют в ООН. Кроме того, в обстоятельствах происшествия разберутся российские следователи.