Армия 02 февраля 2024, 15:43 «Нарасхват». Путин указал на спрос на ЗРПК «Панцирь» за рубежом Путин: Россия в 2023 году поставила за границу оружие на миллиарды долларов РИА «Новости»

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Россия в 2023 году поставила в другие страны военное оборудование на миллиарды долларов. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Все для Победы!» в Туле.

«Мы в прошлом году прилично поставили на мировые рынки наше военное оборудование — на миллиарды долларов. ЗРПК „Панцирь“ в высшей степени востребован, в том числе за рубежом нарасхват», — заметил глава государства.

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Путин подчеркнул, что новейшее российское оружие по своим техническим характеристикам превосходит западное. Он также указал, что производство всех видов вооружений, включая бронетехнику и ракетную технику, идет хорошими темпами. И в этом — большая заслуга работников ОПК.

Форум организовали члены ОНФ, в нем принимают участие более 600 человек из разных регионов России. В их числе сотрудники ОПК, госкорпораций, работники социальных организаций из новых регионов, волонтеры спецоперации, врачи, военные корреспонденты и бизнесмены.