Награды за подвиги в спецоперации получили еще 16 военнослужащих РФ

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев вручил государственные награды 16 военнослужащим, проявившим стойкость и героизм во время спецоперации на Украине. Ордена и медали получили солдаты, сержанты, офицеры, сообщил телеканал «Звезда».

Александр Журавлев отметил, что высокие награды «подчеркивают преданность нашей Родине, преданность памяти наших дедов и отцов». Он поблагодарил военнослужащих за достойное выполнение долга.

«Отечество в нас нуждается. Мы должны защитить все то, что дорого нам, дорого нашей Родине. Верю в каждого присутствующего здесь. Верю в каждого, кто находится сейчас в боевых порядках. И задача нами с вами будет выполнена», — подчеркнул генерал-полковник.

Один из награжденных, военнослужащий подразделения материально-технического обеспечения, рассказал журналистам, как попал под обстрел ВСУ во время движения колонны. Машина везли боеприпасы и топливо на свои позиции.

«Загорелся бензовоз. Вывели из-под обстрела и эвакуировали экипажи машин. Первая реакция была всех спасти, чтобы все остались живы», — рассказал он журналистам.

Командир батареи сообщил, что его подразделение нанесло удар по командному пункту противника.

«Когда мы находились на боевом дежурстве, от командования поступили координаты цели. Батарея немедленно была приведена к боевому применению. В ходе выполнения боевой задачи был поражен командный пункт противника», — отметил награжденный.