Армия 04 декабря 2023, 12:04 «Надо было кого-то полегче взять». Командир ВСУ наказал солдата за спасение товарища Пленный солдат ВСУ рассказал о наказании за спасение тяжелораненого бойца Ministry of Defense of Ukraine

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Попавший в плен украинец Леонид Москвин стал штурмовиком в наказание за то, что спас слишком тяжело раненого военнослужащего. Командир роты Вооруженных сил Украины отправил его на передовую, сообщило РИА «Новости».

«Было уже темно, раздались выстрелы, и я увидел, что товарища ранило. Ну, я его вынес, за что был наказан командиром роты: „Зачем ты его вытаскивал, надо было кого-то полегче взять, а не тяжелого“», — сказал он.

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После этого случая командир роты перевел мужчину в штурмовую бригаду и отправил в новый бой. Там украинец получил контузию и попал в руки российских военных.

Другой военнопленный Руслан Полесовщиков обратился к бывшим сослуживцам, призвал сложить оружие и вернуться домой. Он заявил, что изначально мобилизованных готовили к службе в территориальной обороне, но отправили в штурмовые подразделения. Так, по его словам, поступили из-за больших потерь.

«Известия» сообщили, что с начала спецоперации ВСУ лишились 190 тысяч солдат убитыми и ранеными.